Fiica lui Gheorghe Urschi a povestit prin ce a trecut actorul de când s-a îmbolnăvit

Un tânăr filipinez, pe nume Marcelito Pomoy, face senzație la concursul de talente America's Got Talent. Tânărul are o abilitate excepțională de a face ,,duet cu el însuși", fiind unic ...