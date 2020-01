Igor Dodon nu recunoaște că autoritățile de la Chișinău au cedat din nou în fața Tiraspolului

15:50

Darul nostru pentru România este timpul și energia noastră, pentru a crea o forță politică care să-i apere și să-i ajute pe români, dar și să protejeze Constituția, a declarat George Simion, fostul candidat la europarlamentate, în cadrul lansării filialei Alianței pentru Unirea Românilor la Cluj. „Mă bucur să lansăm împreună astăzi filiala județeană Cluj a Alianței pentru Unirea Românilor. Vin de la Madrid, sâmbătă am lansat la Constanța, mâine la Maramureș, joi- filiala din Vrancea, vineri la Iași- de Ziua Unirii Principatelor, avem Congresul Național unde vă așteptăm pe toți, sâmbătă și duminică vor fi cursuri de pregătire pentru viitorii candidați ai AUR la alegerile locale, și tot duminică lansăm AUR Italia. Mulți dintre cei prezenți am luptat pentru o cauză, pentru un ideal, am fost opriți, blocați, expulzați, interziși- de către cine? De către un Guvern, de către niște oameni care trebuia să reprezinte interesele României și doare rău când guști pământul, și mai ales când ești trântit la pământ de unul care e de-al tău. Doare rău de tot, dar nu ai voie să stai la pământ, trebuie să te ridici de fiecare dată, oricât de tare ar da în tine. Alianța pentru Unirea Românilor este forma noastră de a ne ridica și a ne continua lupta pentru România”, și-a început George Simion discursul. Liderul AUR subliniază că unionismul nu înseamnă numai unirea Republicii Moldova cu România, ci unirea românilor de pretutindeni. Acesta a îndemnat la unitate, în contextul în care societatea românească este tot mai dezbinată de diverși factori politici „Aici la Cluj e greu, spuneați, și eu știam că este greu, că aici a pătruns foarte mult propaganda asta toxică. A reușit la Cluj, dar n-a reușit peste tot, și văd atât de mulți colegi de-ai mei, cu care am fost pe baricadă și am luptat pentru o cauză dreaptă, aici în sală, și văd și sânge proaspăt românesc din Basarabia, pe care eu pun mult preț. Acesta este darul nostru pentru România: tot timpul și energia noastră, pentru a crea o forță politică care să-i apere și pe români, să-i protejeze, să protejeze și Constituția. Și dacă sunt foarte mulți tineri prin Cluj care defilează cu curcubeul, sunt bucuros că vom reprezenta o alternativă pentru cei care defilează cu tricolorul și-l au în suflet. La baza AUR avem 4 piloni: libertatea, credința, familia și națiunea. Mulți dintre noi venim din mișcarea unionistă și unionismul nu înseamnă doar unirea R. Moldova cu România, înseamnă unirea românilor de pretutindeni, înseamnă să nu ne mai separăm între vârstnici și tineri, între corporatiști și țărani, într oameni din capitală și cei din provincie, între Diaspora și Țară. Când dușmanul te pune la zid, trebuie să te aduni cu toți ai tăi și să te lupți, dacă mai sunt români adevărați în Țara asta. Eu cred că mai sunt și văd că mai sunt”, a mai punctat fostul candidat la europarlamentare. George Simion îndeamnă la unitate și curaj din partea fiecăruia, pentru a înlocui „politicienii care ne-au condus timp de 30 de ani”. „Din 1 decembrie, de când am pornit AUR la Alba Iulia, până acum, n-am văzut niciodată o asemenea emulație, efervescență, oameni care să vină într-un număr atât de mare alături, și am 15 ani de activism civic în spate, le-am văzut aproape pe toate. Timpul este foarte scurt, trebuie să ne unim forțele acum, cât mai repede, și să fim o armată care să reușească, pentru că bătălia este acum, bătălia electorală se întâmplă în 2020- avem alegeri locale, unde, dacă nu vreți să fiți spectatori și să ne lamentăm că n-avem nicio forță conservatoare puternică, trebuie să reușim. Trebuie să mergem la firul ierbii și, în Marșul Centenar, am văzut că firul încă mai este verde și că încă simte românește, încă se poate. Și la Constanța și Alba avem candidați, ba chiar și în Marea Britanie și Madrid, au ieșit oameni în față și au spus că își asumă o candidatură. Acesta este cel mai important lucru. Dacă vrem să înlocuim politicienii care ne-au condus timp de 30 de ani, de la PSD la USR, toți oamenii sistemului, trebuie să avem curajul să facem pasul în față și să ne asumăm o candidatură, să reprezentăm o alternativă pentru mulți oameni care nu sunt reprezentați politic”, a mai precizat acesta în cadrul lansării de la Cluj. Fostul candidat la europarlamentare susține că tinerii sunt cei care trebuie să-și asume candidaturi la alegerile locale, să reprezinte alternative pentru românii care nu sunt reprezentați de niciun partid actual. „Mulți se duc să voteze un rău închipuit mai mic, nu există rău mai mic. Trebuie să ne constituim noi o alternativă și de asta avem AUR. Partidul acesta, pe lângă valorile și doctrina pe care o are, trebuie să vină și cu măsuri concrete pentru românul de rând, trebuie să le explice românilor ceea ce multe alte formațiuni nu spun- că resursele naturale ale României trebuie să aparțină românilor, că trebuie oprită această mafie a tăierii pădurilor, oprit exportul de lemn brut. Sunt lucruri care trebuie spuse, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să-și asume cineva, și dacă n-o să fiți voi tinerii din sala aceasta, o să lăsați tot pe cei de vârsta a treia. Dacă îndrăznești să ridici glasul împotriva unor lucruri care nu sunt normale, ești catalogat extremist. Ce propunem noi pentru alegerile locale este ca fiecare român care este implicat în comunitatea lui să candideze și să reprezinte o alternativă. Dacă avem credință, o să reușim”, a încheiat Simion discursul. La evenimentul lansării a fost prezentă și Adela Mîrza, co-președinte al Partidului „Alternativa Dreaptă". George Simion a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care salută prezența acesteia la evenimentul de la Cluj. „Ne dorim să colaborăm cât mai mult cu acești oameni buni care au aceleași valori ca și noi și care fac eforturi pentru a se manifesta politic în ciuda monopolului și blocajelor puse de actualele partide parlamentare. Liberalizarea vieții politice este un deziderat vital dacă vrem ca România să fie iarăși ÎNTREAGĂ", a scris Simion.