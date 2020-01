Igor Dodon spune că a preparat singur conservele de carne oferite jurnaliștilor

22:30

Dintr-un laborator cu utilaje vechi, de aproape 50 de ani, studentii Universitatii Agrare din Moldova se muta in unul modern. Incaperea a fost dotata cu echipamente de ultima generatie, cumparate din banii oferiti de Guvernul american. Astfel, studentii vor putea afla ce inseamna un sistem performant de irigare si desecare. Asta in situatia in care exista o lipsa de ingineri in acest domeniu, iar necesitatea irigarii terenurilor este tot mai mare.