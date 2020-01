Deputații trebuie să adopte legea Magnitsky pentru a dovedi că servesc legii și nu infractorilor

Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr consideră că Parlamentul trebuie să adopte legea Magnitsky, ca măsură de securitate națională. „Republica Moldova trebuie să adopte legislația Magnitsky, pentru a oferi o dovadă în plus că are un parlament legitim, că are deputați care servesc legii și nu infractorilor”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă vicepreședintele PPPDA, Igor Munteanu, transmite IPN. • Potrivit lui Igor Munteanu, adoptarea acestei legi este esențială pentru că est...

