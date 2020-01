Primul suspect de rujeolă din acest an a fost înregistrat la începutul săptămânii trecute

20:20

Procuratura Anticoruptie anunta ca examinarea dosarului penal privind dubla identitate a lui Vladimir Plahotniuc este in plina desfasurare. Iar cauza pornita in baza infractiunii de abuz de serviciu, comis in interesul unui grup criminal organizat, este la faza urmaririi penale. Responsabilii de la Procuratura Anticoruptie au refuzat sa ne spuna despre ce actiuni este vorba.