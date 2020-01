Concurenţă aprigă la etapa naţională a concursului muzical european ”Eurovision”

09:45

Reuniunea din 2020 a Forumului Economic Mondial are ca temă principală ''Părţile implicate pentru o lume coezivă şi durabilă'' ("Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World"). Lideri de succes din întreaga lume din politică, domeniul afacerilor, societatea civilă, mediul academic, presă şi domeniul artistic vor fi prezenţi la evenimentele din staţiunea Davos din Alpii elveţieni. Aproximativ 3.000 de participanţi din 117 ţări participă la cea de-a 50-a reuniune anuală, printre aceştia numărându-se preşedintele american Donald Trump, cancelarul german Angela Merkel, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, peste 120 de tineri lideri din societatea civilă - membri ai comunităţilor Global Shapers, Young Global Leaders şi Social Entrepreneur. De asemenea, vor fi prezenţi zece lideri cu vârsta sub 20 de ani, inclusiv activista suedeză Greta Thunberg, precum şi Patriarhul ecumenic Bartolomeu, arhiepiscop de Constantinopol - Noua Romă, anunţă www.weforum.org. Reuniunea se va concentra pe manifestul Forumului Economic Mondial - Davos Manifesto 2020 - publicat la 2 decembrie 2019, care se bazează pe Manifestul Davos din 1973 şi evidenţiază viziunea asupra unui capitalism care ia în considerare o taxare echitabilă, toleranţă zero pentru corupţie şi respectarea drepturilor omului. "Afacerile trebuie să îmbrăţişeze acum pe deplin capitalismul părţilor implicate, care nu înseamnă numai maximizarea profiturilor, dar şi folosirea capacităţilor şi resurselor lor în cooperare cu guvernele şi societatea civilă pentru a aborda problemele-cheie ale deceniului. Trebuie să contribuie activ la o lume mai coezivă şi mai durabilă'', a evidenţiat fondatorul şi preşedintele executiv al Forumului, Klaus Schwab. Întâlnirea anuală pe bază de invitaţie de la sfârşitul lunii ianuarie reprezintă evenimentul de referinţă al fundaţiei elveţiene Forumul Economic Mondial (WEF). Prima reuniune a avut loc în 1971, sub numele Forumul European de Management (European Management Forum). Iniţial, profesorul Klaus Schwab a orientat întâlnirile pe modalităţile în care companiile europene ar fi putut să se adapteze practicilor de management americane. A dezvoltat şi a promovat, de asemenea, abordarea managementului ''părţilor implicate'' (stakeholder), care baza succesul corporaţiilor pe managementul care ia în considerare toate interesele: nu numai ale acţionarilor, clienţilor şi beneficiarilor, ci şi ale angajaţilor şi comunităţilor în cadrul cărora operează, inclusiv ale guvernelor. Staţiunea montană Davos permite participanţilor să se întâlnească oriunde în afara sesiunilor. Întâlnirile informale pot avea rezultate şi soluţii la fel de numeroase şi de valoroase precum reuniunile oficiale. Toate dezbaterile plenare din reuniunea anuală sunt difuzate pe YouTube.