Igor Dodon, despre Vlad Plahotniuc: Scopul este să-l depistăm şi să-l aducem acasă

13:30

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr consideră că Parlamentul trebuie să adopte legea Magnitsky, ca măsură de securitate naţională. „Republica Moldova trebuie să adopte legislaţia Magnitsky, pentru a oferi o dovadă în plus că are un parlament legitim, că are deputaţi care servesc legii şi nu infractorilor”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă vicepreşedintele PPDA, Igor Munteanu, transmite IPN.