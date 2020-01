Sute de buchete de flori și cu iubitul alături! Iată cum și-a sărbătorit Olga Buzova ziua de naștere (Foto)

15:20

2020 nu este doar un nou an, ci și începutul unui deceniu. Și cum îl poți întâmpina mai bine dacă nu cu o schimbare de look? Descoperă șapte tendințe importante în frumusețe pentru acest an pe care merită să le încerci: Machiajul statement al ochilor Nu este vorba despre clasicul machiaj smoky eyes, ci de […]