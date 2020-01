Din 1 aprilie 2020, salariile medicilor se vor majora cu 10 la sută

13:00

Premierul spune că s-a așteptat ca prețurile la carburanți să crească la început de an. Asta pentru că în fiecare an, la 1 ianuarie sau imediat după, are loc ajustarea prețurilor la noile accize. „Ne-am așteptat la acest lucru. Plus, este vorba despre evoluția petrolului pe piețele internaționale. Din păcate, Moldova importă petrol, respectiv, prețurile se formează în linii mari pe piețele internaționale”, a declarat Ion Chicu.